Au Luxembourg: La police, bien classée en termes de prévention de la corruption

Le Groupe d’États contre la corruption (Greco) vient d’adopter le second rapport de conformité de son 5e cycle d’évaluation sur le Luxembourg, qui concernait «la prévention de la corruption et la promotion de l’intégrité au sein des gouvernements centraux (hautes fonctions de l’exécutif) et des services répressifs». Dans sa dernière évaluation, le Greco s'est dit «satisfait» de la police grand-ducale, a noté la police dans un communiqué. Les forces de l'ordre luxembourgeoises ont pris la première place, avec un taux de réussite de 85% de recommandations mises en œuvre (18 des 21 recommandations faites en 2018 ont été adoptées). Le Greco a évalué une cinquantaine de pays membres. La mise en place d'un code déontologique en décembre 2019 fait partie des mesures instaurées par la police.