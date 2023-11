«La police, cela représente mille métiers en un seul»

1 / 4 Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel

«Devenir policier, c’était une vocation depuis tout petit. Je voulais rejoindre l’armée puis me diriger vers la police. Il n’y avait pas de policier dans ma famille mais mes parents étaient contents que j’aie vite trouvé mon chemin». Guillaume, 32 ans, originaire de Pétange, est en poste depuis début 2022, au commissariat de Capellen/Steinfort. Un rêve d’enfant devenu réalité, après quelques détours.

Passé par l’armée de 2010 à 2013, il a ensuite pris un virage vers les CFL en devenant contrôleur pendant sept ans. «J’y ai appris à gérer beaucoup de situations», confie-t-il. Mais à 28-29 ans, je me suis dit que j’avais encore cette envie de devenir policier. Après les examens de fonctionnaire, un an d’école, un an de stage conclut par un autre examen, il a atteint son but.

Plus de 50 matières à apprendre

Ses motivations: «Servir mon pays et le citoyen. On ne travaille pas que dans la répression, il y a aussi beaucoup de prévention. Être policier, c’est mille métiers en un. Très peu de professions offrent autant de possibilités de changer de fonctions. On peut travailler dans un commissariat sur trois roulements (NDLR: 24h sur 24, sept jours sur sept), sur deux roulements (NDRL: du lundi au vendredi), ou encore demander à intégrer une unité spéciale, la police de la route, la police judiciaire, être maître-chien...», confie le jeune policier, qui se verrait bien un jour intégrer la section des motards, même si la police judiciaire ou la lutte antidrogue l'intéressent aussi.

«Certains choisissent très tôt, d’autres préfèrent faire dix ans dans un commissariat avant de se spécialiser». Les choix dépendent aussi des places disponibles et du classement à la sortie de l’école. Les promotions réunissent en général près de 200 candidats et environ 170-180 bouclent la formation. «On a eu plus de 50 matières à apprendre: droit pénal, code de la route, lutte antidrogue... Côté physique, il ne faut pas être trop flemmard. Il faut quand même être sportif et se préparer».

Vincent Lescaut/L'essentiel

Tous types de profils

Son regret, que les promotions d’aujourd’hui n’aient plus besoin de passer par l’instruction de base de trois mois de l’armée. À l’école de police, pour moi, l’encadrement militaire manque un peu. L’ordre dans les rangées, le rappel. À l’école de police, je trouve qu’on ne pousse plus les élèves à leurs limites, voire au delà, comme je l’ai connu à l’armée. Dans notre métier, il faut être capable certains jours de se dépasser».

À l’école, il a côtoyé tous types de profils. «Il y avait, je dirais, 70% des candidats qui sortaient de leur scolarité, et peut être 30% qui avaient fait autre chose avant dans le privé ou le public. «Il n’y a plus d’âge limite. J’étais même avec des gens plus vieux que moi», confie Guillaume. «Il y a de tout même des gens qui viennent du secteur financier». Un atout pour les services de police spécialisés.

Depuis 2018, les policiers ont le statut de fonctionnaire. Le salaire varie notamment en fonction du diplôme, de la situation familiale, du parcours, du lieu de travail. Pour un policier (B1) qui débute il est de 203 points indiciaires de base et 230 avec les primes, (soit à ce jour environ 4 970 euros bruts) pour un policier C1 il est de 160 points et 215 avec les primes, soit actuellement près de 4 646 euros bruts).