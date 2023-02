L'Angleterre sous le choc : La police confirme la mort d'une mère de famille disparue

Comportement «épouvantable» de «la presse et du public»

Dans un communiqué, la famille a dénoncé lundi le comportement «épouvantable» de «la presse et de membres du public». «La presse et les membres du public ont accusé leur père (des deux petits filles, ndlr) d'actes répréhensibles, ont mal cité et vilipendé les amis et la famille. C'est absolument épouvantable, ils doivent être tenus responsables, cela ne peut pas arriver à une autre famille», a-t-elle dit. La famille a notamment raconté comment certaines télévisions avaient cherché à la joindre dimanche soir après la découverte du corps, alors même qu'elle avait demandé à tous de respecter sa vie privée.