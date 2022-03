Au Luxembourg : La police confisque 10 permis de conduire

LUXEMBOURG - La police a effectué des contrôles d'alcoolémie dans la nuit de vendredi à samedi. Et a confisqué dix permis.

La police a mené des contrôles d'alcoolémie entre 1h et 3h du matin, dans la nuit de vendredi à samedi, sur la N1 au Potaschberg. En tout, 160 automobilistes ont dû souffler dans le ballon. Selon la police, 13 d'entre eux avaient trop bu et ont été verbalisés. Parmi eux, six avaient tellement bu que leurs permis de conduire ont été confisqués sur place.