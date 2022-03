Selon une enquête judiciaire : La police «dans son droit» en tuant Mark Duggan

La police britannique était «dans son droit» quand elle a tué le 4 août 2011 un père de famille de 29 ans, un incident qui a déclenché des émeutes à Londres.

«Il n'avait pas d'arme entre les mains»

Les dix jurés - sept femmes et trois hommes - devaient se prononcer sur l'action de la police dans cette affaire: ils pouvaient la juger «légale», «illégale» ou choisir une position moins tranchée. Ils ont conclu que Duggan était en possession d'un pistolet même s'il ne l'avait pas en main lorsqu'il a été abattu. Il s'en serait débarrassé au moment de l'intervention des forces de l'ordre, l'arme ayant été retrouvée à six mètres de la scène. Les policiers qui suivaient Mark Duggan à la trace lui ont logé une première balle dans le bras et une seconde dans l'abdomen. Les premières indications des policiers selon lesquelles ils n'avaient fait que riposter ont été invalidées. «Il n'avait pas d'arme entre les mains» ont scandé les proches devant le tribunal.

La mort du jeune homme avait entraîné une marche de protestation pacifique, le 6 août, dans le quartier londonien de Tottenham, à l'issue de laquelle avaient éclaté des violences et des pillages bientôt étendus à différents quartiers de Londres et à d'autres villes. Quatre nuits d'émeutes, les pires dans le pays depuis plus de 25 ans, avaient fait cinq morts et des millions de dégâts. Les forces de l'ordre avaient été vivement critiquées pour leur gestion des émeutes, se montrant débordées face à l'ampleur des violences.