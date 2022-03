Au Luxembourg : La police envisage de s'équiper de caméras

LUXEMBOURG - Le ministre de la Sécurité intérieure, Étienne Schneider, envisage d'équiper les policiers de bodycams. Mais il faudra adapter la loi sur la protection des données.

Et si, pour se protéger des rébellions, les agents de la police grand-ducale étaient équipés de caméras filmant leurs interventions? L'idée semble intéresser le ministre LSAP de la Sécurité intérieure, Étienne Schneider. «Une telle caméra aurait pour effet de désenvenimer la plupart des situations conflictuelles et d'améliorer le cas échéant la sécurité des agents dans le cadre de leurs missions journalières», explique le ministre aux députés DP, Claude Lamberty et Max Hahn, qui l'interrogeaient sur les agressions subies par les membres de la police grand-ducale.

De 2007 à 2016, 453 policiers ont ainsi été blessés lors de rébellions pendant les interventions, dont 33 en 2016. Parmi eux, 81 ont subi des incapacités de travail de plus de 3 jours, dont 7 l'année dernière. «Les parties du corps blessées lors de ces rebellions sont en premier lieu les mains et les bras, ensuite les jambes et le visage et en dernière position, le thorax et le dos», précise le ministre.