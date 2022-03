La police fait bien mais moins bien qu'elle ne le dit

ERPELDANGE - Moins de cambriolages et de voitures volées dans le Nord du pays, c'est bien. Dans le détail, c'est moins fracassant.

Ce sont des chiffres à faire pâlir d'envie toutes les polices: 40 % de cambriolages en moins entre 2003 et 2006, une baisse de 34 % des vols de voitures entre 2003 et 2007.

La police du Nord du pays a eu le plaisir, mercredi à Erpeldange, de clore son «plan régional sécurité» par un bilan positif. L'action, menée de 2005 à 2007 dans 36 communes, avait pour but de faire fléchir le nombre d'infractions contre les biens, qui avait explosé en 2003.

Avec plus de patrouilles, l'amélioration de la formation de la police technique, la diffusion de milliers de tracts, la police a notamment enregistré en 2007 le taux le plus faible de maisons habitées cambriolées dans le pays. Seule une sur trois était habitée lorsque des personnes y ont pénétré. Il faut cependant relativiser ces données.

Car tous les pourcentages ont été calculés par rapport à 2003, une année record de vols, car deux ou trois bandes spécialisées dans le «homejacking» sévissaient alors. Par rapport aux vols enregistrés en 2000, la baisse maximale est de 23 %, avec 257 cambriolages en 2005. Et en 2007, le nombre d'infrac-tions dans les maisons s'est élevé à plus de 400, soit plus que toutes les années précédentes (excepté 2003).