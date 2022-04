Débat - «La police fait de son mieux, partout au Luxembourg»

La police grand-ducale compte actuellement plus de 2 550 agents, mais il faudra du temps pour que l'évolution se fasse ressentir sur le terrain. Henri Kox estime ainsi que la politique de recrutement «ne sera pas visible avant 2024». «Un policier, ça se forme. On ne peut pas décréter du jour au lendemain qu'il doit entrer en fonction». Pour le ministre écologiste, les besoins auraient dû être anticipés en amont. Une responsabilité qui en incombe, selon lui, à… Michel Wolter et son parti. «Pourquoi n'ont-ils pas recruté lorsqu'ils étaient aux affaires?». Une réponse très politique à une charge qui l'était tout autant…

Pour le directeur, «la police ne délaisse pas les villes moyennes. Au contraire, nous avons renforcé les contacts avec les autorités et les citoyens, via des réunions et la fixation d'objectifs à atteindre sur un an ou deux ans». Concernant les inciviltés, dégradations et petites infractions, «le cœur du problème», M. Peters rappelle la nécessité de déposer plainte. «Nous ne pouvons pas travailler sur un phénomène s'il n'est pas signalé», estime-t-il.