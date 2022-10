Luxembourg: La police fait-elle son travail face aux violences conjugales?

«La violence domestique est un phénomène grave et les interventions policières dans ce domaine sont traitées en conséquence. À de nombreux niveaux, nos agents sont formés pour prendre en charge de tels cas», a répondu la police grand-ducale à L'essentiel, illustrant notamment la capacité des agents à «interagir avec de présumés auteurs et victimes». Sur le plan institutionnel, la police s'implique également en «soutenant les campagnes d’information et de sensibilisation lancées par le ministère de l'Égalité des chances».