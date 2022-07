Accords transfrontaliers: La police française pourra engager une poursuite dans tout le Luxembourg

La délinquance transfrontalière s'est renforcée ces dernières années et la police doit s'adapter. Depuis 30 ans et une déclaration de 1992, le Luxembourg et la France s'étaient entendus pour appliquer une limite de dix kilomètres, à ne pas dépasser, en cas d'intrusion des polices respectives de chaque pays chez son voisin. Une règle qui va changer, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et son homologue luxembourgeois, Henri Kox, ont formalisé ce lundi, un nouvel accord déjà voté à la Chambre, en avril dernier, puis étudié par le Conseil d'État en mai.