Coronavirus en Espagne : La police interrompt une orgie en plein confinement

Huit personnes ont été arrêtées vendredi, à Barcelone. En plein confinement, elles avaient organisé une partie fine mêlant sexe et alcool.

Scène surréaliste, vendredi soir dans un appartement d'un quartier chic du centre de Barcelone. Huit personnes avaient organisé une grosse soirée mêlant consommation de drogue et orgie sexuelle. Trente invités triés sur le volet participaient à cette partie fine, alors que le gouvernement espagnol a instauré des mesures de confinement très strictes.

Pris de remords, un invité a renoncé à prendre part à cette orgie et a alerté les forces de l'ordre, raconte «L'Indépendant» . Quand ils ont débarqué sur place vers 22h30, les policiers ont d'abord été pris pour des participants. Voyant la mine peu enthousiaste des officiers, les personnes présentes à la fête ont toutefois rapidement compris qu'ils n'étaient pas venus faire un strip-tease.

Une grande quantité de drogue a été saisie et huit personnes ont été placées en garde à vue. Elles sont accusées de crime contre la santé publique et risquent une amende pour avoir enfreint le confinement. L'une des invitées présentait des symptômes du coronavirus: elle toussait et avait de la fièvre. Son test s'est toutefois révélé négatif.