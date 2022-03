En France : La police l'interpelle façon «George Floyd»

Une arrestation musclée à Paris rappelle la manière dont a été tué George Floyd, seulement quelques jours auparavant.

«Il écrase sa tête», crie l’homme qui filme ces images. Un jeune Noir a été immobilisé par des policiers avec un genou sur le cou, le 28 mai dernier, dans le nord de la capitale française. La technique rappelle celle ayant entraîné la mort de George Floyd, asphyxié par la police aux États-Unis trois jours auparavant, et dont le décès est devenu un symbole des violences policières envers les Afro-Américains de l’autre côté de l’Atlantique.

Contactée par 20minutes.fr, la Préfecture de police de Paris confirme que ces images correspondent à «l’interpellation le 28 mai, vers 21 heures, dans le XXe arrondissement de Paris, d’un individu pour des faits de conduite malgré une annulation de permis de conduire, de conduite sous l’emprise de stupéfiants et d’un état alcoolique, et d’outrage et rébellion». Dans un «contexte difficile», les policiers ont également dû faire face à une «foule hostile», précise l’autorité policière de la capitale.