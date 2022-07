Projet au Luxembourg: La police les a aidés à avoir confiance en eux face aux dangers

Le 7 juillet dernier, les 24 élèves du cours d'affirmation de soi de la police grand-ducale ont reçu une attestation de participation à la formation, dont Cindy, que nous avions rencontrée, un mois plus tôt à l'un des cours. Une véritable révélation pour la Luxembourgeoise. «Je suis beaucoup plus observatrice qu'avant, j'ai déjà intégré quelques conseils dans ma vie professionnelle et personnelle et ça a eu l'effet escompté», confiait-elle. Le programme, qui se déroule en 17 sessions, sensibilise les élèves à diverses situations potentiellement dangereuses du quotidien et leur apprend à savoir réagir.