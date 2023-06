La police leur annonce le pire, leur proche réapparaît le jour même

C’est un sacré ascenseur émotionnel qu’a vécu la famille de Demietriek Scott, un cuisinier de 48 ans, établi à La Nouvelle-Orléans (Louisiane). Le 31 mai, l’Américain est parti sans laisser d’adresse, laissant son food-truck sans surveillance. Plusieurs jours plus tard, le quadragénaire ne s’est pas présenté à une foire où il était censé tenir un stand. La disparition de Demietriek a été signalée le 10 juin, puis l’affaire s’est accélérée. Le 12 juin, la police a annoncé à la famille du disparu qu’un corps avait été retrouvé sous un pont, dans un quartier de la ville, et qu’il était possible qu’il s’agisse de lui.