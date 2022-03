Contestation au Belarus : La police menace de recourir aux balles réelles

Le pouvoir biélorusse est confronté à des manifestations de masse dénonçant les résultats de la présidentielle du 9 août, donnant largement gagnant Alexandre Loukachenko.

Dimanche, la police a réprimé violemment le grand rassemblement hebdomadaire de l'opposition à Minsk, déployant canons à eau et grenades assourdissantes contre la foule. Cette intervention fut la plus brutale depuis des semaines. Quelque 600 manifestants ont été arrêtés, selon le groupe de défense des droits humains Viasna. Lundi, une autre manifestation de protestation ayant rassemblé des centaines de retraités à Minsk a également été dispersée par les forces de l'ordre, qui ont utilisé du gaz lacrymogène et des grenades assourdissantes, selon la police.

La police avait déjà tiré en août

Estimant, après la manifestation de dimanche, que les protestations sont devenues «organisées et extrêmement radicales», le ministère biélorusse de l'Intérieur a annoncé lundi que les forces de l'ordre «utiliseront, si nécessaire, des équipements spéciaux et des armes de combat». S'exprimant dans une vidéo diffusée sur YouTube, le vice-ministre de l'Intérieur Guennadi Kazakevitch a dénoncé des «jets de pierres, bouteilles et couteaux» sur les forces antiémeutes, ainsi que des «barricades et brasiers» dans les rues de Minsk.