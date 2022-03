Etats-Unis – La police menace une famille pour une Barbie

États-Unis : La police menace une famille pour une Barbie

Après l'arrestation violente par la police d'un couple avec de jeunes enfants, la maire de Phœnix a présenté ses excuses.

La maire de Phœnix a présenté dimanche ses excuses après l'apparition de vidéos montrant l'arrestation violente par la police d'un couple avec de jeunes enfants. Selon ABC, la famille a engagé une action en justice et réclame 10 millions de dollars à la municipalité. Sur ces vidéos, prises lors d'une interpellation qui a eu lieu il y a un mois dans un parking à Phœnix, dans l'Arizona, on voit les policiers ordonner à la famille de sortir de sa voiture, en hurlant et en employant un langage grossier. Ils menacent même d'ouvrir le feu.