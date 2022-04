A Luxembourg: La police mène une grosse action antidrogue à Hollerich

À Luxembourg : La police mène une grosse action antidrogue à Hollerich

LUXEMBOURG – La police a réalisé des contrôles antidrogue en gare de Hollerich, jeudi, pendant plusieurs heures. «De petites quantités» de substances illicites ont été trouvées.

Dix-neuf agents de police, accompagnés de cinq maîtres-chiens de la police et des douanes ont mené un «contrôle à grande échelle des trains» jeudi, de 10h à 14h, en gare de Hollerich, annonce ce vendredi la police grand-ducale. En tout, six trains ont été contrôlés dans cet intervalle de temps.

Et, plutôt que de la drogue, les agents ont trouvé six personnes en situation irrégulière, qui ont été interpellées. Des rapports de police ont été rédigés et le service de l'immigration du ministère des Affaires étrangères a ordonné le placement au centre de rétention d'un des contrevenants.