Au Luxembourg: La police met la main sur un fugitif recherché dans tout le pays

Cet individu était recherché depuis un certain temps, parce qu'il avait une peine de prison à effectuer. Et une patrouille l'a retrouvé, presque par hasard, lors d'un contrôle, dans la nuit de lundi à mardi, relate ce mercredi la police grand-ducale. L'attention des agents a été attirée par le comportement de l'individu qui se trouvait place de la Gare, dans la capitale.

L'homme gesticulait avec un long bâton à la main et, quand il a vu les policiers, il a pris la fuite en direction des voies ferrées. Les agents l'ont vite rattrapé et interpellé et ont constaté, lors du contrôle d'identité, qu'il faisait l'objet d'un avis de recherche national pour une peine de prison dont le motif n'a pas été précisé.