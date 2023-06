La police ne laisse rien passer sur l'alcool au volant

Pas plus tard que dans la nuit de vendredi à samedi, plusieurs automobilistes ont eu la surprise de croiser un dispositif de police, en sortie de soirée. Sur réquisition du parquet, les agents ont procédé entre 23h et 3h du matin à un large contrôle d'alcoolémie, à Strassen (route d'Arlon) et à Bertrange (route de Longwy).