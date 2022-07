Royaume-Uni : La police ouvre une enquête après les révélations de Mo Farah

Exploité à son arrivée

Jusqu’à la diffusion mercredi d’un entretien sur la BBC, Mo Farah avait expliqué être né à Mogadiscio, capitale de la Somalie, et être arrivé en Grande-Bretagne en 1993 à l’âge de 10 ans avec sa mère et deux de ses frères et soeurs pour rejoindre son père informaticien.

En réalité, selon ses révélations, il est arrivé, âgé de 9 ans, dans le pays depuis Djibouti, avec une femme qui lui avait affirmé qu’il y rejoindrait des proches, sous l’identité de Mohamed Farah. Il a ensuite été contraint de faire le ménage et de s’occuper d’autres enfants dans une famille britannique, et empêché de retrouver ses proches.

«Héros sportif»

Selon les révélations faites à la BBC, le père de Mohamed Farah – Hussein Abdi Kahin de son nom de naissance – a en fait été tué pendant la guerre civile en Somalie lorsque l’athlète avait 4 ans et sa mère, Aisha et deux de ses frères vivent dans la région séparatiste du Somaliland, non reconnue par la communauté internationale. Il a été incité à raconter sa véritable histoire par son épouse et ses enfants après l’avoir tue pendant des décennies.