Temps estival ce week-end : La police rappelle les règles pour éviter le chaos au lac de la Haute-Sûre

LULTZHAUSEN – Une grande affluence est à prévoir ce week-end au lac de la Haute-Sûre, en raison du temps estival. Les forces de l'ordre souhaitent éviter les problèmes liés à l'accès au site et au stationnement.

La grande affluence, les véhicules mal garés et les montagnes de déchets laissés par les visiteurs posent de gros problèmes aux communes et au Parc naturel.

En raison du temps estival prévu ce week-end, de nombreuses personnes devraient aller se rafraîchir au lac de la Haute-Sûre. Afin d'éviter le trafic automobile gênant et les véhicules mal garés qui bloquent des voies de passage, la police rappelle ce vendredi certaines règles et délivre quelques conseils sur le stationnement.

«Si vous venez avec votre véhicule, utilisez les parkings indiqués sur les différents sites autour du lac de la Haute-Sûre, indiquent les forces de l'ordre. Ne garez jamais votre voiture à des endroits qui ne sont pas explicitement prévus à cet effet et ne bloquez en aucun cas les voies de sortie et d'accès pour les véhicules de secours. Si les différents parkings payants à proximité immédiate des pelouses autour du lac sont complets, les voies d'accès pour les visiteurs dans les localités d'Insenborn et de Lultzhausen seront fermées à la circulation».