Assaut du Capitole : La police recherche toujours 350 suspects deux ans après

Deux ans après l’attaque contre le Capitole, la police américaine recherche toujours 350 participants, ainsi qu’une personne soupçonnée d’avoir déposé des bombes artisanales à proximité du siège du Congrès, la veille de l’assaut. Plus de 950 personnes ont été arrêtées au cours des 24 derniers mois, a déclaré le ministre de la Justice, Merrick Garland, dans un communiqué publié mercredi, à l’avant-veille du deuxième anniversaire du coup de force.

Plus d’un tiers ont déjà été jugées sur des chefs d’accusation variés, allant de simple «intrusion» à «sédition», et 192 ont écopé de peines de prison, d’après un communiqué distinct du procureur fédéral de Washington qui supervise cette enquête tentaculaire. Pour autant, «notre travail n’est pas terminé», et «nous restons déterminés à poursuivre tous ceux qui sont responsables de l’assaut sur notre démocratie», a ajouté Merrick Garland.