Camionnette suspecte: La police renforce sa présence près des enfants

Les suspicions de tentatives d’enlèvements semblent avoir fait réagir les autorités. Les patrouilles policières «sont sensibilisées (au problème)» et la présence des agents «est renforcée sur les aires de jeu, près des écoles et dans les endroits où les enfants pratiquent des activités scolaires et de loisir», a indiqué Henri Kox, ministre de la Sécurité intérieure, interrogé par la députée Nancy Arendt.