Opération au Luxembourg : La police s'est fortement mobilisée sur les routes

LUXEMBOURG - Pour la 3e année consécutive, un vaste contrôle de vitesse européen a été organisé ce mercredi. Nous avons suivi la police grand-ducale près de Junglinster.

«Cette opération "Speed Marathon" a débuté en Allemagne et dans les länder limitrophes au Luxembourg il y a quelques années et nous sommes satisfaits de la voir s’étendre à travers 24 pays européens depuis trois ans», se félicitait hier André Schaak, commissaire en chef de la direction des opérations et de la prévention au Grand-Duché.