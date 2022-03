Tout près du Luxembourg : La police sévit face aux rodéos urbains à Aubange

AUBANGE - Tout rassemblement de plus de cinq personnes est désormais interdit au poste-frontière d’Aubange/Mont-Saint-Martin entre 19h et 4h.

Des vidéos sur les réseaux sociaux et 200 personnes le long de la route: des rodéos urbains ont lieu près de Rodange, sur l’autoroute entre Mont-Saint-Martin (France) et Aubange (Belgique). Des résidents n’hésitent pas à participer. Ce qui n’est plus du goût de la police, qui sévit pour empêcher un nouvel accident.