Au Luxembourg: La police souhaite recruter 200 agents supplémentaires

La police compte actuellement environ 3 000 membres (dont 2 400 policiers et 600 civils).

Une grande vague de recrutement est en cours au sein de la police grand-ducale, qui compte actuellement environ 3 000 membres, dont 2 400 policiers et 600 civils. Il est prévu de recruter cette année encore 200 fonctionnaires-stagiaires, indique la porte-parole de la police à L'essentiel.

Le processus de recrutement compte deux grandes étapes. Tout d'abord, l'épreuve d'aptitude générale. Il s'agit d'une épreuve organisée régulièrement pour tous les candidats souhaitant accéder à une carrière auprès de l'État. Les candidats doivent ensuite passer l'épreuve spéciale organisée par la police qui comprend notamment une épreuve sportive éliminatoire, des tests de langue et de culture générale en français et en allemand, un test psychologique éliminatoire, un entretien en luxembourgeois.

Après les tests et examens: une formation de deux ans

Pour accéder à l'épreuve spéciale, il faut: avoir réussi l'épreuve d'aptitude générale, la nationalité luxembourgeoise, une présentation compatible avec l'exercice de la fonction et le port de l'uniforme, un certificat médical qui atteste que le candidat est apte à participer au test sportif, un permis de conduire de la catégorie B. Le candidat qui réussit l'épreuve spéciale débute sa formation, pour une durée de deux ans, dans la limite du nombre de postes vacants et selon son classement. Il subit aussi un examen médical, son casier judiciaire est examiné et une enquête de moralité est effectuée.