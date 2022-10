Au Luxembourg: La police va encore recruter, «c'est essentiel pour le pays»

La 3e vague sera lancée le 24 octobre. La quatrième vague est déjà prévue, et une cinquième n'est pas exclue. On ne parle pas ici du Covid, mais de l'emploi dans la police. «Le recrutement commencé en 2020 a permis une augmentation de l'effectif de la police de presque 2 400 personnes en 2018, à plus de 3 000 policiers et membres du cadre civil aujourd'hui, soit une hausse de 30%», se réjouit Henri Kox, le ministre déi Gréng de la Sécurité intérieure, qui lançait ce mardi la troisième vague (2022/2023) de recrutement de 200 fonctionnaires-stagiaires policiers.