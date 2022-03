A Dubaï – La police va patrouiller en... Lamborghini

À Dubaï : La police va patrouiller en... Lamborghini

La police de Dubaï a lancé sur les routes une voiture de patrouille de marque Lamborghini, d'une valeur de 550 000 dollars, pour «renforcer l'image de luxe et de prospérité» de l'émirat-Etat.

La voiture va patrouiller sur les zones touristiques de Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde, ou Jumeira Beach Residence, a précisé la police de Dubaï dans un communiqué publié jeudi. Le véhicule surpuissant du constructeur italien Aventador est peint aux couleurs blanc et vert et ne sera apparemment pas destiné à faire la chasse aux fous du volant.