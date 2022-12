Au Luxembourg: La police veut identifier ce braqueur aux lunettes roses

Les communes proches de la frontière allemande, autour de Schengen et Remerschen, avaient été particulièrement visées, en fin d'année 2021 et janvier 2022, par des braquages de stations-services. Forçant même à l'époque les commerces à prendre des dispositions particulières face à l'inquiétude des employés. Ce mardi et un an après les faits, la police grand-ducale relance un appel à témoins en diffusant même des images de vidéosurveillance des braquages en question, lesquels ont eu lieu dans la soirée du 21 octobre 2021, du 3 novembre 2021 et du 11 janvier 2022.