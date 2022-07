Politique au Luxembourg: «La politique a besoin de plus de transparence»

La révision constitutionnelle prévoit bien une création plus facile de commissions d’enquêtes parlementaires. Mais «nous verrons à l’usage, car souvent, les choses sont transparentes sur le papier mais plus en réalité», se méfie Sven Clement. Il se réjouit en revanche que Claude Turmes (Déi Gréng), ministre de l’Energie, doive révéler aux députés les contrats entre l’Etat et les pétroliers, dans le contexte de prix de l’essence élevés. Marc Goergen a appelé à des mesures sociales. «Nous avons des moyens pour des dépenses militaires, par exemple, mais pas pour la Wanteraktioun», a-t-il lancé. Il défend aussi une plus grande autonomie des communes.