Viviane Reding sur le renvoi des Roms : La politique de la France «est une honte»

Viviane Reding, commissaire européenne à la Justice et aux Droits des citoyens, a annoncé qu'une procédure contre la France allait être lancée pour violation du droit européen.

Viviane Reding a déploré que le gouvernement français ait dissimilé l'existence d'une circulaire du ministère de l'Intérieur, en date du 5 août, ciblant explicitement les Roms. "Je ne peux qu'exprimer mes plus profonds regrets que les assurances fournies par deux ministres français soient maintenant ouvertement contredites", a-t-elle ajouté, en parlant du ministre de l'Immigration Eric Besson et du secrétaire d'État aux Affaires européennes Pierre Lellouche.

Jeudi, le Parlement européen à Strasbourg s'est déclaré "vivement préoccupé par les mesures prises par les autorités françaises et les autres États membres" et rappelé que "les expulsions collectives violent le droit européen car elles constituent une discrimination fondée sur la race". Le Parlement a rappelé que la loi européenne sur la liberté de circulation "stipule qu'en aucun cas, l'absence de revenus ne peut justifier une expulsion automatique des citoyens de l'Union", et que les restrictions à la liberté de circulation et de séjour ne peuvent se fonder "que sur un comportement individuel et non sur des considérations générales relevant de la prévention ni sur l'origine ethnique ou nationale".