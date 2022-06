Mobilité au Luxembourg: Les cyclistes réclament «un réseau cyclable sécurisé»

Le défilé de vélos samedi dans la capitale ne sera pas lié à une course cycliste, mais à une manifestation. ProVelo organise son rassemblement annuel, avec l’objectif «de réunir le plus de cyclistes possible», selon les mots d’Yves Meyer, membre du bureau de l’ASBL. La principale revendication sera de développer «un réseau cyclable sécurisé, direct et qui couvre les axes principaux».