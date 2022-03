Logements au Luxembourg : La politique du logement social critiquée

LUXEMBOURG – La Cour des comptes a rendu, lundi, un avis détaillé et plutôt critique sur la réalisation de logements sociaux, ces dernières années au Luxembourg.

La politique du Luxembourg en matière de logements sociaux pourrait être plus efficace. C’est ce qui ressort du rapport de la Cour des comptes sur la question, rendu public ce lundi. L’institution a livré une analyse critique concernant la politique et les moyens mis en œuvre par les autorités.

Les besoins de logements sociaux seraient encore mal définis, ce qui ne facilite pas la prise de décision. La Cour des comptes, qui table sur au moins 736 000 habitants en 2030 et autour du million en 2060, recommande «d’établir une projection des besoins futurs» en tenant compte notamment de l’évolution des prix. Le rapport déplore une augmentation moyenne pour l’ensemble des loyers de 50% pour les appartements et de 38% pour les maisons entre 2005 et 2017.