Communales au Luxembourg: «La politique sur les réseaux sociaux, c’est l’évolution de la société»

Tous les partis publient des messages et des publicités sur les réseaux sociaux, comme ici sur Facebook. Capture d'écran

Il y a les «experts» qui, dans leurs vidéos, allient images de drone, habillage soigné aux couleurs du parti et interviews accrocheuses... Et les autres, qui tâtonnent encore un peu, avec des vidéos un peu raides et parfois d'un autre temps.

Mais ces dernières semaines, à l'approche du scrutin du 11 juin, difficile d'échapper, en scrutant sur votre fil d'actualité ou vos stories sur les réseaux sociaux, aux publicités de campagne des candidats aux communales. «C’est l’évolution de la société, certains ne s’informent que par ce biais», analyse Carole Hartmann (DP), candidate aux élections communales à Echternach.

Les Pirates de Marc Goergen (à droite) mettent en avant le coût intéressant des campagnes sur les réseaux sociaux. Editpress/Didier Sylvestre

«Notre section de Dudelange n'a pas un gros budget, mais les réseaux sociaux sont très importants et pas seulement pour toucher des jeunes», confie Thierry Pott, 34 ans, candidat CSV. «Un jeune de Dudelange nous a fait les vidéos. Au total, nous avons investi 2000-2500 euros pour les vidéos, les interviews, les photos que nous utilisons sur les réseaux, le site Internet... c'est une somme conséquente pour nous», poursuit-il. Mais les retours sont bons. «Nous avons entre 300 et 500 vues à chaque vidéo Tik Tok, et depuis trois mois, dix personnes ont rejoint nos rangs grâce à ces vidéos, souvent entre 18 et 24 ans», enchaîne Thierry Pott.

Nouveauté pour ce scrutin, la section CSV dudelangeoise a lancé son compte TikTok il y a six semaines. «Cela permet de parler à des jeunes et à des gens qui ne sont pas forcément intéressés de prime abord par les élections. On fait des vidéos sérieuses et d'autres plus légères pour montrer que le sujet n'est pas ennuyeux».

Carole Hartmann, candidate à Echternach, explique que son parti a mis en place des formations sur l'utilisation des réseaux sociaux. Editpress/Julien Garroy

Comme les autres candidats, Marc Goergen, Pirate en lice à Pétange, n’a pas abandonné pour autant les campagnes à l’ancienne, «avec des prospectus et des affiches», car il faut «faire les deux pour atteindre différentes cibles». Mais les coûts aussi sont un argument en faveur des réseaux sociaux. Cela est difficile à comparer, car «les affiches nécessitent du papier et des frais d’impression», ce qui fait inévitablement grimper la facture, indique Zenia Charlé, tête de liste LSAP à Differdange. Tandis que quelques annonces sur un réseau social peuvent coûter quelques euros. «Mais en termes de temps de travail, les réseaux sociaux sont bien plus chronophages, car tout doit être coordonné», selon la candidate LSAP.