Environnement : La pollution de l’air a tué au moins 238 000 Européens en 2020

«Significatif»

Cette hausse s’explique notamment par le fait que le Covid-19 a touché plus durement les personnes présentant des comorbidités liées à la pollution de l’air (cancers, maladies pulmonaires ou diabète de type 2). Par ailleurs, «si l’on compare 2020 à 2019, le nombre de décès prématurés attribuables à la pollution atmosphérique a augmenté pour les (particules fines) PM2,5 mais a diminué pour (le dioxyde d’azote) NO2 et (l’ozone) O3», détaille l’AEE dans son étude.

Baisse de 22% pour le NO2

Pour les particules d’ozone (O3), notamment issues du trafic routier et des activités industrielles, la tendance en 2020 était à la baisse avec plus de 24’000 morts, soit un recul de 3% sur un an. Pour le dioxyde d’azote (NO2), gaz produit principalement par les véhicules et les centrales thermiques, plus de 49 000 décès prématurés ont été enregistrés, une baisse de 22% qui s’explique partiellement par la diminution du trafic routier pendant la pandémie de Covid-19.