Au Luxembourg: La pollution lumineuse de plus en plus «préoccupante»

La signature de l'accord avec, de gauche à droite, Émile Eicher, bourgmestre de Clervaux et président du parc de l'Our, Marc Oestreicher, directeur de l’Administration des chemins de fer, Luc Dahmen, directeur des Bâtiments publics, Roland Fox, directeur des Ponts et chaussées, François Bausch, ministre de la Mobilité et des Travaux publics et Claude Turmes, ministre de l’Aménagement du territoire.