Etat de droit – La Pologne et la Hongrie déboutées à Luxembourg

État de droit : La Pologne et la Hongrie déboutées à Luxembourg

LUXEMBOURG - La CJUE a rejeté, mercredi, au Kirchberg, des recours de Varsovie et Budapest contre une mesure qui les contraint à respecter les principes de l'état de droit.

La justice européenne a validé mercredi, dans un arrêt très attendu, un dispositif liant le versement des fonds de l'UE au respect de l'Etat de droit, infligeant un revers à Budapest et Varsovie qui sont menacés par ce nouveau «régime de conditionnalité». La CJUE, dont la décision était pour la première fois retransmise en direct sur son site, a suivi l'avis de l'avocat général et rejeté les recours en annulation introduits par la Hongrie et la Pologne contre ce règlement. «Ce mécanisme a été adopté sur une base juridique adéquate» et «respecte les limites des compétences attribuées à l'Union ainsi que le principe de sécurité juridique»", indique notamment la Cour dans un communiqué.

Mais, depuis des mois, le Parlement européen s'impatiente. Il a même engagé un recours pour inaction contre la Commission. La décision de la Cour doit être débattue dans l'hémicycle de Strasbourg mercredi après-midi. Poussé à l'action, l'exécutif européen avait envoyé en novembre des lettres à la Pologne et la Hongrie exposant à nouveau ses critiques sur le respect de l'Etat de droit dans ces deux pays de l'ex-bloc de l'Est. Côté hongrois, la Commission a évoqué des problèmes relatifs à la passation de marchés publics, des conflits d'intérêts et la corruption. Concernant Varsovie, sont visées les atteintes à l'indépendance des juges et la remise en cause de la primauté du droit européen et des décisions de la CJUE.