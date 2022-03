Tensions : La Pologne et la Russie se déchirent sur l'Histoire

Varsovie et Moscou se sont rejeté mutuellement la responsabilité pour le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, s'entre-accusant de «fausser» l'histoire et de «saper» les relations bilatérales, dans une série d'échanges de propos et communiqués officiels. «C'est avec inquiétude et incrédulité que nous accueillons les déclarations de représentants de la Fédération de Russie, dont du président Vladimir Poutine, sur la genèse et le déroulement de la Seconde Guerre mondiale, présentant une fausse image des événements», a déclaré le ministère polonais des Affaires étrangères, dans un long communiqué, paru samedi soir, sur son site officiel.

Varsovie reproche à Moscou de «renouer avec la propagande stalinienne» et de «gaspiller l'effort commun des experts polonais et russes, et l'acquis de ses prédécesseurs, Mikhail Gorbatchev et Boris Eltsine qui, en dépit de difficultés, avaient tenté de chercher une voie de vérité et de réconciliation dans les relations polono-russes». Et d'évoquer les souffrances et les massacres subis par la Pologne et les Polonais ainsi que les actes hostiles soviétiques à son égard avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, estimant à 566 000 le nombre de victimes polonaises de la répression soviétique.