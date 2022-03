Bisbilles diplomatiques : La Pologne répond aux critiques d'Asselborn

LUXEMBOURG/VARSOVIE - L'ambassadeur polonais au Luxembourg a accusé le ministre des Affaires étrangères de véhiculer des stéréotypes sur son pays.

M. Wojtczak estime que Jean Asselborn ne fait «aucun effort d'analyse approfondie» dans ses critiques, en utilisant «des généralités et des attaques injurieuses», concernant notamment le système judiciaire. «Les changements dans ce domaine ont pour intention la liquidation des pathologies accumulées au cours des dernières années», défend l'ambassadeur. La réforme respecte le droit européen, selon lui. Il reproche aux personnes ayant récemment critiqué la politique de la Pologne, dont Asselborn, une «violation flagrante des principes d'objectivisme, du respect de souveraineté, de la subsidiarité et de l'identité nationale», ayant pour but de stigmatiser un État.