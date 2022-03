Tennis - Roland-Garros : La Polonaise Iga Swiatek se qualifie en finale

La jeune Polonaise (54e) s'est qualifiée, à 19 ans, pour sa toute première finale en Grand Chelem, en dominant l'Argentine Nadia Podoroska (131e) 6-2, 6-1, ce jeudi.

Swiatek devient la deuxième Polonaise à accéder à une finale en Grand Chelem dans l'ère Open (1968), la troisième au total. Avant elle, seules Jadwiga Jedrzejowska à trois reprises (Wimbledon et US Open 1937, Roland-Garros 1939), et Agnieszka Radwanska à Wimbledon en 2012, avaient atteint la dernière marche en tournoi majeur. Mais jamais une joueuse polonaise n'a encore remporté de Grand Chelem.