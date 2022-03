La pom-pom girl du glam’ et du chic

Elle a troqué jupette et pompons pour les paillettes et les strass dans InStyle. Hayden Panettiere, met aussi un terme aux rumeurs concernant l’ambiance sur le tournage depuis sa rupture avec Milo Ventimiglia.

Elle aura 20 ans cet été mais a déjà tout compris de la féminité. Décolleté plongeant et robes stylées, la jeune femme est toute seule mais certainement pas pour longtemps. Depuis qu’elle a rompu avec Milo Ventimiglia , c’est toute la gent masculine qui doit reprendre du poil de la bête. Mais la comédienne est plutôt sereine et dément que les relations sur le tournage de la série se soient dégradées.

Des rumeurs faisaient état de caprices de star qui ne voulait pas tournait en présence de son ex. Elle rectifie le tir dans OK !: «Milo et moi sommes très proches. Nous aimons et continuons à aimer travailler ensemble».