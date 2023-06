Au Luxembourg: La pop de Phoenix a illuminé le Siren's Call

1 / 9 MAUDE JONVAUX MAUDE JONVAUX MAUDE JONVAUX

«This is showtime, this is showtime» scandait Thomas Mars sur l'irrésistible «Lisztomania», qui précédait «Entertainment». Et en matière de show, Phoenix sait y faire. Voilà près d'un quart de siècle que les Français nous offrent leurs tubes pop qui vieillissent comme du bon vin, de «Lasso» à «If I Ever Feel Better» en passant par le récent et funky «Alpha Zulu».

Le groupe évoluait devant un écran énorme installé façon théâtre, sur lequel défilaient effets pop ou rococo. L'impact visuel était fort et la maîtrise des Versaillais, sûrs de leur force, impressionnante. À six sur scène, dopé par le jeu musclé de Thomas Hedlund, batteur du groupe de metal Cult of Luna, Phoenix accompagnait la tombée de la nuit sur Neumünster dans une ambiance de fête et avec un déluge de hits.

Du côté du Melusina, après avoir longé l'Alzette illuminée par les lampions, était servie une bonne dose d'indie-rock avec les Belges The Haunted Youth, sous influence New Order et Cure, et en fin de soirée la sensation britannique Billy Nomates.