Concert : La pop fascinante et expérimentale de Son Lux

La blogosphère ne jure que par ce New-Yorkais à la voix fragile qui propose une pop novatrice passionnante, qui se produit vendredi à l'Exit07.

À l’écoute de «Lanterns», troisième album de Ryan Lott paru en octobre dernier, il est difficile d’imaginer que le New-Yorkais est seul aux manettes du projet Son Lux. Violon, piano, cuivres et sonorités électroniques virevoltent, à l’image du single «Lost It To Trying». Orchestrales et expérimentales, les neuf pistes composant ce fascinant disque fourmillent d’idées. Mais ce compositeur talentueux sait également calmer le jeu et poser le rythme, comme sur l’entêtant «Easy».