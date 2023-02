Recensement au Luxembourg: La population a explosé de 25,7% en 10 ans

Ce taux de réponse est le plus faible dans les deux plus grandes villes du pays, la capitale (57%) et Esch-sur-Alzette (68%). «C’est tout à fait logique», embraye François Peltier. «Cela s’explique par le fort taux de migrants dans ces villes. Or, ceux-ci ne connaissent pas toujours le Statec et ne sont pas toujours au fait de la réalité et des modalités luxembourgeoises».

25 fois plus que la moyenne européenne

Au sein de cette population, on observe un changement de structure, avec plus d’hommes (50,4%) que de femmes, fait «dû à l’immigration, qui est légèrement plus masculine», souligne François Peltier. L’âge moyen de la population est de 39,7 ans, et on dénombre 91 personnes centenaires, contre 67 en 2011. «On ne parle plus aujourd’hui de pyramide des âges», éclaire le chercheur, »mais plus d’un tronc».