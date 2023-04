Selon le Statec: La population du Grand-Duché a augmenté de 15 412 personnes en 2022

Au 1er janvier 2023, le Grand-Duché comptait 660 809 habitants résidents (332 444 hommes, 328 365 femmes), soit 15 412 personnes de plus en un an (+2,4%), selon l'étude annuelle du Statec publiée ce mardi. «Cet accroissement de la population est majoritairement dû aux migrations, et en particulier à l’afflux massif d’immigrants ukrainiens (4 268) », précise l'Institut des statistiques.