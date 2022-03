La population va exploser et les transports ne seront pas prêts

LUXEMBOURG - Deux fois plus de frontaliers en 2030, ce sont les prévisions affolantes d'une étude tenue très

confidentielle.

Entre les tours doit passer le tram. Mais il faudrait déjà penser beaucoup plus loin et nettement plus grand.

C'est le genre de document qui fait froid dans le dos. D'après des chiffres d'une étude commandée par le ministère de l'Intérieur, jusqu'à présent tenus secrets pour le grand public et divulgués mercredi par le Mouvement écologique, le nombre d'habitants (+36 %), d'emplois (+68 %) et de frontaliers (+94 %!) au Luxembourg va exploser d'ici 2030. Au lieu de 478 400 aujourd'hui, près de 650000 personnes logeraient au Grand-Duché. Et non plus 151 000 mais 254 000 frontaliers viendraient chaque jour. Ce qui n'était pas prévu par le plan d'aménagement général du territoire, lancé en 2002.