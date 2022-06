En Thaïlande : La population va «pouvoir reprendre une vie normale»

Dès vendredi, le port du masque n’est plus obligatoire en Thaïlande. Les voyageurs seront quant à eux toujours obligés de présenter un pass sanitaire valide.

Une «bonne mesure»

Voyageurs toujours munis d’un pass

Quelque 1,6 million d’arrivées de touristes étrangers ont été enregistrées au cours des six premiers mois de 2022. En 2019, la Thaïlande avait accueilli près de 40 millions de visiteurs, dont 11 millions de Chinois, un record. Ce marché est toujours quasiment à zéro, en raison des restrictions pour quitter la Chine. Quelque 2’500 cas et moins de 50 décès sont recensés quotidiennement dans le royaume. Plus des trois quarts de la population ont reçu deux doses de vaccin, plus de 40% ayant fait un troisième rappel.