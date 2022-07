Fiscalité au Luxembourg: La porte ouverte à une baisse d’impôt des célibataires

«Est-il normal que les célibataires soient davantage taxés?», avait lancé Sven Clement. Yuriko Backes rappelle que la fiscalité «est basée sur les couples» et non sur les individus. «Aujourd’hui, ce sont souvent les femmes qui le subissent. Je ne peux pas m’en satisfaire. Avec une individualisation, elles seraient plus indépendantes de leurs partenaires et courraient moins de risques en cas de séparation», développe-t-elle. Si l’individualisation de l’impôt reste «un objectif», la ministre reconnaît que «cela prendra du temps, car c’est difficile à financer».