En France : La Poste enterre le timbre rouge traditionnel

La Poste va revoir au 1er janvier 2023 la gamme des services postaux de base, pour faire des économies et tâcher de suivre l'évolution des usages, face à l'essor des messageries électroniques et des paiements en ligne à la place des chèques envoyés par courrier. Il s'agit pour le patron de la branche Service-Courrier-Colis Philippe Dorge de «conforter l'avenir du courrier» et de «pérenniser le service universel postal», qui garantit notamment une distribution six jours sur sept et des tarifs abordables pour les envois les plus courants.