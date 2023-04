Jumbo-Visma: La «poudre magique» qui fait jaser dans le monde du cyclisme

Comme le disait aussi Tiesj Benoot, dans son entretien, ce n’est pas nouveau: depuis plus de 40 ans, on connaît, dans le monde du sport et du vélo, les propriétés bienfaisantes du bicarbonate de soude. Et s’il présentait des effets secondaires et embêtants pour un coureur avec des diarrhées, nausées et vomissements qui pouvaient nuire à sa performance, Maurten – une société suédoise spécialisée dans la nutrition des sportifs – a depuis, mis au point un hydrogel à mélanger avec le bicarbonate de soude et qui permet d’éviter les effets néfastes de celui-ci. Une aubaine pour les sportifs de haut niveau?